Льготную растаможку прошли уже 60 тысяч евроблях

Льготным периодом растаможки автомобилей на иностранной регистрации по состоянию на 25 октября 2021 года воспользовались около 60 тысяч украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Льготную растаможку прошли уже 60 тысяч евроблях

В сообщении говорится, что владельцы евроблях, которые их легализовали по упрощенной процедуре, в бюджет государства уже заплатили более чем 2 млрд гривен.

Льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации действует в Украине с 15 июня по 10 ноября 2021 года. Участники АТО/ООС могут воспользоваться упрощенной процедурой на 90 дней дольше – до 8 февраля 2022 года.

И хотя льготный период растаможки действует до 10 ноября, брокеры принимают заявки только до 5 ноября (пятница). То есть после 5 ноября документы на льготную растаможку принимать уже не будут.

Между тем, десятки тысяч украинцев не смогли по тем или иным причинам воспользоваться льготным периодом оформления автомобилей на иностранной регистрации. Для некоторых стоимость растаможки все равно слишком высокая (если учитывать стоимость самой евробляхи). Кроме того, возникают проблемы с таможней, если продлевал срок ввоза путем перезаезда через РФ.

Ранее стало известно, что евробляхер от отчаянья сжег свой автомобиль, так как у него не было денег на растаможку, а при выезде из Украины его могли оштрафовать на 170 000 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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