В полиции рассказали детали смертельного ДТП в Харькове, 16-летний водитель Infiniti задержан

Погиб 58-летний водитель Chevrolet, три пассажира Infiniti - в реанимации.

Полиция задержала водителя, совершившего смертельную аварию в Харькове. Им оказался 16-летний юноша. По факту автомобильной аварии было открыто уголовное производство.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, в результате ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля Chevrolet. Трое пассажиров Infiniti: двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Они находятся в реанимации.

Автопроисшествие случилось 26 октября около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet.

В полиции отмечают, что водители обоих автомобилей признаков алкогольного опьянения не имели.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, отрабатывают записи с камер видеонаблюдения.

Виновнику ДТП грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как свидетельствует видео с места происшествия, автомобиль Infiniti проехал на красный сигнал светофора и на бешеной скорости влетел в поток машин, уже начавших движение в другом направлении. В результате столкновения другой автомобиль – Chevrolet Aveo – буквально разорвало на части.