Land Rover официально представил Range Rover пятого поколения

Компания Land Rover официально представила Land Rover Range Rover нового поколения. Это уже пятое поколение британского премиального внедорожника.

Новый Land Rover Range Rover построен на новой платформе. Это совершенно другой автомобиль, чем модель четвертого поколения, хотя в дизайне между ними много общего.

В частности, новый Range Rover получил новую решетку радиатора, новые фары, новый задний бампер и новые задние фонари. У него есть стандартная версия и версия с удлиненной колесной базой.

Стандартная версия теперь немного больше, чем раньше. Ее длина составляет 5052 мм (у модели четвертого поколения – 5000 мм), а версия с удлиненной колесной базой на 200 мм больше. Кроме того, колесная база увеличилась на 75 мм.

В линейку двигателей входят несколько бензиновых и дизельных силовых агрегатов. Также есть новая гибридная версия, которая на одной электротяге может проехать 80 км. Кроме того, разрабатывается версия с электрической силовой установкой.

Продажи Range Rover пятого поколения в Европе начнутся весной 2022 года. В базовой комплектации с мягкой гибридной силовой установкой он будет стоить 104 000 долларов. Топовая версия с удлиненной колесной базой с 4,4 л бензиновым твин-турбо двигателем V8 будет стоить 163 500 долларов.

Напомним, ранее шпионы заметили во время дорожных тестов внедорожник Defender с удлиненной колесной базой - Land Rover Defender 130. В продаже он появится в 2022 году.