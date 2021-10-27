В Японии показали летающий байк за $680 тысяч

Разработчики заявили, что он может разгоняться до 100 км/ч.

Фото: ali.jp

Японский стартап A.L.I. Technologies во вторник, 26 октября, презентовал летающий мотоцикл, разработанный инженерами компании. Демонстрационный полет состоялся на гоночной трассе "Фудзи".

Об этом сообщает The Japan Times.

Ховербайк XTurismo Limited Edition оснащен двигателем внутреннего сгорания и четырьмя меньшими моторами на аккумуляторах, позволяющими ему находиться в воздухе в течение 40 минут и развивать скорость до 100 километров в час. Он имеет два основных винта и четыре вспомогательных для управления.

Фото: xturismo.com

Транспортное средство, напоминающее мотоцикл на пропеллерах и весящее 300 кг, рассчитано на одного человека. Вместо колес он имеет посадочное шасси, как у вертолетов.

Разработчики признают, что в ближайшее время использование ховербайка на дорогах вряд ли возможно. Но они считают, что его могут использовать, например, спасатели в труднодоступных местах.