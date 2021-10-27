В Житомирской области сошел с рельсов грузовой поезд

В результате аварии сломаны два пути.

В Житомирской области сошел с рельсов грузовой поезд
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Фото: Макс Левин

В Житомирской области возле поселка Чернорудка в среду, 27 октября, сошел с рельсов грузовой поезд. В результате аварии нарушены габариты двух путей.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Из-за схождения с рельсов десяти пустых вагонов некоторые пассажирские поезда могут задержаться. Так, поезд № 764 Одесса-Киев проследует по измененному маршруту через Шепетовку и Коростень, что обусловит его задержку — ориентировочно на 4 часа.

Причину аварии должна установить специальная комиссия "Укрзализныци".

Напомним, что в конце августа в городе Пустомыты на Львовщине сошел с рельсов товарный поезд, который вез щебень и железную руду.

В июле возле Боярки (Киевская область) сошел с рельсов хозяйственный поезд.

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