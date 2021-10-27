Назвали кроссоверы с надежной АКПП: проходят 400-500 тыс. км

У кроссоверов с автоматической коробкой передач есть ряд преимуществ перед аналагичными моделями с "механикой". При этом некоторые "автоматы" вполне способны пройти 500 тысяч километров. Эксперты журнала "За рулем" назвали пять кроссоверов с самыми надежными АКПП.

Назвали кроссоверы с надежной АКПП: проходят 400-500 тыс. км

В частности, надежностью отличается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач Jatco JF613E, которой оснащается компактный кроссовер Nissan Rogue. Этой коробкой передач с 2006 года оснащаются модели Nissan, Renault и Mitsubishi. Среди них - Nissan X-Trail, Renault Koleos, Mitsubishi Outlander и Pathfinder. Считается исключительно надежной.

Очень надежной 6-ступенчатой автоматической коробкой передач 09M оснащается Volkswagen Tiguan. Официально заявлено, что ее ресурс 200 000 км, но владельцы Tiguan отмечают, что коробка может выдержать и 400 000 км.

Также надежным "автоматом" может похвастаться Volvo XC60. Он оснащается коробкой передач Aisin TF-80SC/81SC. Она требует бережной эксплуатации, но выдерживает при этом более 350 тысяч километров. Кстати, такой коробкой еще оснащались Volvo XC90, Land Rover Freelander и Evoque, а также Mazda CX-7.

Назвали кроссоверы с надежной АКПП: проходят 400-500 тыс. км

Кроме того, надежную 5-ступенчатую автоматическую коробку передач Aisin TB-50LS получил Mitsubishi Pajero. Она может преодолеть более 500 тысяч километров. Причем первые 200 тысяч случаев вообще без проблем.

Надежной 6-ступенчатой автоматической коробкой передач семейства A6MF1/A6LF1 оснащается кроссовер Kia Sportage. При заявленном ресурсе в 180 тысяч километров она проходит 300 тысяч километров.

Напомним, ранее мы рассказали, как продлить жизнь автоматической коробке передач.


Максимов Віталій, Тудей

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