Страховые выплаты для пострадавших в ДТП увеличат

В Украине планируют существенно увеличить размер страховых выплат для пострадавших в ДТП. С такой инициативой в связи со скачком инфляции выступил Нацбанк Украины.

Страховые выплаты для пострадавших в ДТП увеличат

НБУ на своем сайте обнародовал для общественного обсуждения проекты двух постановлений, которые, собственно и предусматривают увеличение страховых выплат для пострадавших в ДТП.

Так, предлагается до 160 тысяч гривен повысить размер страховых выплат на одного потерпевшего за вред, причиненный имуществу (сейчас 130 тыс грн). Кроме того, предлагается до 320 тысяч гривен повысить выплаты за вред, причиненный жизни и здоровью (сейчас 260 тыс грн).

Также НБУ планирует утвердить размер базового страхового платежа по ОСАГО владельцев машин в размере 180 гривен.

Не забыт финансовым регулятором и европротокол. По нему размер страховой выплаты хотят увеличить до 80 тысяч гривен (сейчас 50 тыс грн).

НБУ будет принимать замечания и предложения по этим двум проектам постановлений до 26 ноября 2021 года. После этого их передадут на рассмотрение Кабмина.

Ранее мы рассказали, в каких случаях водители могут воспользоваться европротоколом. Это поможет водителям сэкономить время и даже, в некоторых случаях, не довести дело до суда.


Максимов Віталій, Тудей

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