В Харькове водитель Infiniti на бешеной скорости снес авто, погиб один человек

В результате столкновения другой автомобиль - Chevrolet Aveo - буквально разорвало пополам.

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии с участием автомобиля Infiniti. Предварительно в результате ДТП погиб один человек, трое граждан получили травмы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, авария произошла на проспекте Гагарина - одной из главных транспортных магистралей Харькова, связывающей центр города с аэропортом.

Как свидетельствует видео с места происшествия, автомобиль Infiniti проехал на красный сигнал светофора и на бешеной скорости влетел в поток машин, уже начавших движение в другом направлении. В результате столкновения другой автомобиль – Chevrolet Aveo – буквально разорвало на части.

Сейчас на месте происшествия работают руководители областного главка полиции, следственного управления, эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Осуществляется комплекс всех необходимых мер по установлению обстоятельств происшествия.

Напомним, 24 октября в Херсонской области произошло смертельное ДТП. В результате погибли 4 человека, в том числе два 15-летних подростка.