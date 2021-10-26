Общественный транспорт Киева повысит стоимость проезда

Киевские перевозчики предупредили жителей и гостей украинской столицы о повышении стоимости билетов до экономически обоснованных. Основной причиной подорожания назвали убыточность транспортных компаний на фоне резкого увеличения цена на энергоносители.

В Киеве вырастет стоимость проезда в общественном транспорте: на сколько подорожают билеты

Весной текущего года киевлянам объясняли, что экономически обоснованными в существующих реалиях ценами на проезд в общественном транспорте были бы тарифы свыше 21 гривны на разовую поездку в метро, 25,18 гривен должен стоить билет в наземных видах транспорта, а в городской электричке – около 79 гривен. Подсчеты тарифов провели в коммунальных предприятиях "Киевпасстранс" и "Киевский метрополитен".

О том, что тарифы на проезд во всех видах общественного транспорта Киева вырастут уже в ближайшее время, сообщил замглавы КГГА Николай Поворозник. Но при этом чиновник пообещал, что будут сохранены все имеющиеся льготы. По словам Поворозника, цены на билеты не станут повышать более чем до 20 гривен.

В Киеве вырастет стоимость проезда в общественном транспорте: на сколько подорожают билеты

"Однозначно, это не будет 20 гривен, но будем искать компромиссы - между возможностью компенсировать эту разницу из бюджета и способностью пассажиров платить, чтобы вывести предприятия из кризиса", - объяснил он.

На данный момент в КГГА ожидают четких предложений от транспортных компаний столицы. Когда новые тарифы будут сформированы, их выставят на обсуждение общественности.

Напомним, в Украине изменили правила проезда в общественном транспорте. Что нужно знать пассажирам?


Шевченко Лилия, Тудей

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