91-летний украинец получил первые водительские права

91-летний украинец получил свои первые водительские права. По данным Главного сервисного центра МВД, для Украины это рекорд – ранее еще никогда украинцы в таком преклонном возрасте не получали первое водительское удостоверение.

91-летний украинец получил первые водительские права

В сообщении ГСЦ МВД говорится, что до сих пор самым пожилым украинцем, получившим первые водительские права, была 79-летняя пани Ольга. Она, кстати, получила водительское удостоверение совсем недавно – в августе текущего года.

Теперь рекорд пани Ольги побил 91-летний пан Степан. Он с талоном с записью в электронную очередь пришел в сервисный центр МВД. Он предоставил все необходимые документы, и через несколько часов получил номерной знак.

Ранее стало известно, что в Украине будущим водителям разрешили дистанционно готовиться к сдаче экзамена по ПДД. Это сделано для того, чтобы снизить контакты между гражданами во время пандемии коронавируса. К тому же для некоторых будущих водителей так будет просто удобней готовиться к экзаменам по ПДД.

Напомним, полиция открыла базу номерных знаков для автомобилей. До этого можно было выбрать онлайн только платные номерные знаки. Теперь можно выбрать любой номерной знак при помощи простого поиска. Правда, бронировать их нельзя, поэтому лучше всего выбирать сразу несколько номерных знаков.


Максимов Віталій, Тудей

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