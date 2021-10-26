Блогер разобрал Toyota Land Cruiser 300 и показал, что внутри (видео)

Toyota Land Cruiser 300 появился в продаже несколько месяцев назад, но уже успел получить большое количество положительных отзывов. Ведущий Youtube-канала "Клубный сервис" Илья разобрал Land Cruiser 300 и рассказал о достоинствах и недостатках кузова, рамы, двигателя и элементов трансмиссии

Блогер разобрал Toyota Land Cruiser 300 и показал, что внутри (видео)

Сразу скажем, что хотя блогер и обнаружил некоторые минусы у нового японского внедорожника, но они небольшие и плюсов у него гораздо больше.

С Land Cruiser 300 сняли весь кузов и оставили одну раму. Кстати, рама стала не только больше, но и прочнее. В лучшую сторону изменилось качество стали. Отмечается, что у этого внедорожника самая прочная в мире рамная конструкция.

Новый Крузак, как и Land Cruiser 200, имеет стальную силовую структуру, но передние крылья, капот, дверь багажника и крыша у него сделаны из алюминия. Благодаря этому новый Крузак весит на 200 кг легче, чем его предшественник.

Нужно отметить, что у Land Cruiser 300 каждый элемент кузова помечен специальной маркировкой. Зачем это сделано? Чтобы его реже угоняли.

Японский внедорожник оснащается 3,5 л бензиновым двигателем V6, который работает с модернизированной 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Блогер отметил, что это надежный и проверенный силовой агрегат.

Напомним, ранее стало известно, что продажи Toyota Land Cruiser 300 начались в Украине.


Максимов Віталій, Тудей

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