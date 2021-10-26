В Украине упростили регистрацию автомобилей в сервисных центрах

Украинцы теперь могут поставить на учет автомобиль и получить номера в любом городе Украины, независимо от прописки. Нужно просто записаться в электронную очередь на сайте Главного сервисного центра или взять талон в терминале сервисного центра МВД и получить услугу в любом месте.

В сообщении ГСЦ МВД говорится, что экстерриториальность введена для того, чтобы украинцам стало проще и комфортней покупать и регистрировать автомобили. Ведь часто продавцы и покупатели живут в разных городах.

Мало того, теперь покупателям нового или б/у автомобиля больше не нужно волноваться за соответствие номерных знаков месту их регистрации. Дело в том, что теперь можно ездить с номерными знаками любой области.

Ранее Главный сервисный центр открыл базу номерных знаков для автомобилей. До этого можно было выбрать онлайн только платные номерные знаки. Теперь можно выбрать любой номерной знак при помощи простого поиска.

Правда, бронировать их нельзя. Поэтому перед поездкой в сервисный центр МВД лучше всего подобрать несколько вариантов номерного знака, которые понравятся больше всего. Иначе может оказаться, что выбранный вами номерной знак уже кто-то забрал, и вы напрасно потеряете время.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине будущим водителям разрешили дистанционно готовиться к сдаче экзамена по ПДД.