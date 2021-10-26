Нацбанк предлагает увеличить страховые выплаты при ДТП

Национальный банк предложил для обсуждения изменения, которые коснутся обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Для этого регулятор разработал два проекта постановлений, сообщила пресс-служба НБУ.

Нацбанк предлагает увеличить страховые выплаты при ДТП
Фото: slovoidilo.ua

Что предлагает НБУ

Регулятор предложил увеличить размеры страховых сумм по договорам страхования до 160 тыс. грн за причиненный ущерб имуществу, и до 320 тыс. грн — за ущерб жизни и здоровью потерпевшего.

Кроме того, разработки НБУ предусматривают и другие изменения:

  • утверждение перечня, значения и порядка применения корректирующих коэффициентов при заключении страховщиками договоров;

  • утверждение положения о единой централизованной базе данных по обязательному страхованию;

  • утверждение размера базового страхового платежа в размере 180 грн;

  • увеличение страховой выплаты до 80 тыс. грн за причиненный ущерб имуществу потерпевших в случае оформления европротокола.

В Нацбанке отметили, что разработали проекты постановлений в соответствии с законом об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств по представлению Моторного страхового бюро Украины.

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