Нацбанк предлагает увеличить страховые выплаты при ДТП
Национальный банк предложил для обсуждения изменения, которые коснутся обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Для этого регулятор разработал два проекта постановлений,
Что предлагает НБУ
Регулятор предложил увеличить размеры страховых сумм по договорам страхования до 160 тыс. грн за причиненный ущерб имуществу, и до 320 тыс. грн — за ущерб жизни и здоровью потерпевшего.
Кроме того, разработки НБУ предусматривают и другие изменения:
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утверждение перечня, значения и порядка применения корректирующих коэффициентов при заключении страховщиками договоров;
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утверждение положения о единой централизованной базе данных по обязательному страхованию;
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утверждение размера базового страхового платежа в размере 180 грн;
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увеличение страховой выплаты до 80 тыс. грн за причиненный ущерб имуществу потерпевших в случае оформления европротокола.
В Нацбанке отметили, что разработали проекты постановлений в соответствии с законом об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств по представлению Моторного страхового бюро Украины.