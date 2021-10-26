ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Украине в сентябре

В Украине, как и во многих других странах мира, продолжается бум кроссоверов. Интерес к ним не ослабевает. Эксперты Auto.ria назвали 10 новых кроссоверов и внедорожников, которые украинцы чаще всего покупали в сентябре 2021 года.

ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Украине в сентябре

Первое место занял Kia Sportage. В сентябре в нашей стране продали 679 кроссоверов Sportage. В базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем он стоит от 544 324 гривен.

На втором месте Toyota RAV4 – 526. В базовой комплектации он стоит от 685 650 гривен.

Третье место занял бюджетный кроссовер Renault Duster. В сентябре в Украине продали 351 кроссовер Duster. Он в базовой комплектации стоит от 399 900 гривен. Под капотом находится 1,6 л бензиновый двигатель мощностью 115 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Украине в сентябре

В пятерку самых популярных кроссоверов и внедорожников также вошли Toyota LC Prado (282) и Mitsubishi Outlander (239).

Также украинцы в сентябре 2021 года часто покупали Nissan Qashqai (212), Volkswagen Touareg (207), Toyota Land Cruiser (190), Chery Tiggo 4 (175) и Hyundai Tucson (169).

Ранее эксперты составили ТОП-5 кроссоверов, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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