В Энергодаре полностью остановили работу общественного транспорта

С понедельника, 25 октября, в городе Энергодар, Запорожской области, была полностью приостановлена работа городского общественного транспорта. В ходе заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций соответствующее решение было принято 23 октября.

Общественный транспорт остановился полностью: город из “красной зоны“ пошел на крайние меры

Такое непростое решение утвердили из-за стремительно ухудшающейся ситуации в регионе, связанной с пандемией коронавируса. В Энергодаре уровень заболеваемости долгое время держится стабильно высоким. За последнюю неделю было зафиксировано около 450 новых случаев инфицирования. В больницу госпитализировано около 30 серьезно больных.

Одно радует, что после того, как детей отправили на дистанционное обучение, среди школьников процент больных уменьшился.

Пресс-служба Энергодарского городского совета заявила:

"На заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Запорожской области был принят ряд решений относительно новых карантинных ограничений. В частности, по пассажирским перевозкам автомобильным и железнодорожным транспортом на внутриобластных (междугородных и пригородных) маршрутах. Соответствующие решения приняты и на городском уровне".

Общественный транспорт остановился полностью: город из “красной зоны“ пошел на крайние меры

Также в городе началась активная программа по вакцинированию водителей маршрутных такси. Местные власти также разработали план определенных ограничений, которые останутся после того, как регион выйдет из "красной" зоны, чтобы не повторить ухудшения ситуации.

Напомним, Минсоцполитики заявляет, что субсидии в "красной зоне" будут начислять по новым правилам.


Анастасия Березовская, Тудей

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