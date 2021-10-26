Ждем в Украине: начались тесты обновленного Hyundai Venue

В Южной Корее фотошпионы заметили во время дорожных тестов обновленный субкомпактный кроссовер Hyundai Venue. Его продажи начнутся примерно в середине 2022 года.

Ждем в Украине: начались тесты обновленного Hyundai Venue

Hyundai Venue – это одна из последних новинок компании Hyundai. ЕЕ серийное производство началось в 2020 году.

Обновленный Venue тестируют в сильно закамуфлированном виде, поэтому пока трудно сказать что-то конкретное про его дизайн. Ожидается, что он получит полностью новую переднюю часть в стиле нового Tucson. Кроме того, у него будут новые задние фонари и новые колесные диски (это видно даже на шпионских фотографиях).

Ожидается, что некоторые изменения произойдут и в салон, но про них пока еще официально ничего не известно.

Ждем в Украине: начались тесты обновленного Hyundai Venue

В линейку двигателей по-прежнему будут входить два бензиновых и один дизельный силовые агрегаты. И по-прежнему будет два варианта коробки передач – механичесая и автоматическая.

Продажи обновленного Hyundai Venue начнутся в середине 2022 года. Цены пока еще не объявлены.

В Украине Hyundai Venue сейчас в базовой комплектации стоит от 512 500 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 123 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Версия с автоматической коробкой передач стоит от 540 000 гривен.

Ждем в Украине: начались тесты обновленного Hyundai Venue

Напомним, ранее в Сети показали новый большой кроссовер Hyundai.


Максимов Віталій, Тудей

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