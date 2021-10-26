В Черкасской области в этом году восстановят самую длинную трассу

Эта дорога соединяет все четыре района области.

В Черкасской области завершилось обновление покрытия на 52 км самой длинной в регионе трассы Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань. Еще 67,2 км этой трассы отремонтировали в прошлом году. Ремонт проходит по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Об этом сообщает в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

«Эта дорога соединяет все четыре района области. "Большая стройка" здесь завершена сразу на пяти участках. На остальных еще продолжается», — отметил глава ОГА.

Он сообщил, что по итогам двух лет дорога Н-16 будет восстановлена по всей протяженности — 67,2 км в прошлом году и 127,7 км в текущем.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили Черкасскую область, где осмотрели реализованные проекты программы "Большая стройка" - первый в городе Золотоноша инклюзивный бассейн и культурный центр "Шевченко HUB", который оставался долгостроем в течение 36 лет. В рамках «Большой стройки» в области также будет построен многофункциональный спортивный комплекс в Умани, несколько бассейнов и ледовая арена в Черкассах.