На железнодорожных вокзалах уже вакцинировано более 8 тысяч человек - "Укрзализныця"

Пассажиры, имеющие справку о получении одной или двух доз вакцины, могут свободно путешествовать железнодорожным транспортом.

С 21 октября пункты вакцинации от COVID-19 работают уже на 19 железнодорожных вокзалах Украины, прививки на них получили более 8 тысяч желающих.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Бесплатные пункты вакцинации работают на железнодорожных вокзалах Львова, Ровно, Ковеля, Ивано-Франковска, Ужгорода, Черновцов, Одессы, Николаева, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Каменского, Мариуполя, Краматорска, Киева (два пункта), Нежина, Коростеня, Винницы, Хмельницкого. В ближайшее время планируется открыть пункты вакцинации в Тернополе и Херсоне.

"Пассажиры, имеющие справку о получении одной или двух доз вакцины, могут свободно путешествовать железнодорожным транспортом. Пассажиры, которые по разным причинам не прививаются, могут путешествовать, предъявив отрицательный результаты ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа. Последний можно сделать на железнодорожном вокзале", - отметили в компании.

Сейчас точки тестирования развернуты на 10 центральных железнодорожных вокзалах Киева , Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожье, Мукачево, Кривого Рога, Винницы и Полтавы (станция Полтава-Киевская). Пассажиры, имеющие билет, могут сделать тест по цене в 350 грн. С 21 октября всего было сделано более 10 тыс. тестов.

Напомним, 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевезок. Согласно им, кроме билета на поезд и документа, удостоверяющего личность, пассажиры должны иметь с собой:

документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19 (сертификат о вакцинации может быть либо бумажный или созданный в приложении "Дия");

или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

Такие же требования касаются пассажиров межобластных автобусных маршрутов.