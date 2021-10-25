К 2024 году BMW прекратит выпуск двигателей внутреннего сгорания на главном заводе

Автоконцерн BMW намерен прекратить производство двигателей внутреннего сгорания на предприятии в Мюнхене, являющемся главной производственной базой компании. При этом сами ДВС пока будут использоваться в выпускаемых здесь моделях. Выпуск классических двигателей продолжится на предприятиях BMW в Австрии и Великобритании.

К 2024 году BMW прекратит выпуск двигателей внутреннего сгорания на главном заводе

ndtv.com

О грядущих нововведениях представитель производителя сообщил в ходе презентации полностью электрической новинки i4. Также стало известно, что к 2023 году как минимум половина производимых в Мюнхене машин будет «электрифицирована» — речь идёт о вариантах только с электродвигателями и гибридах.

По расчётам BMW, к 2030 году компания будет продавать как минимум 50 % электромобилей, но компания готова полностью отказаться от сбыта автомобилей с ДВС на отдельных региональных рынках, если их продажи запретят местные законодатели.

Электромобили i4 выпускаются на «комбинированной» сборочной линии, позволяющей производить как электромобили, так и машины с двигателями внутреннего сгорания и гибридными двигателями. Подобное нововведение обошлось компании в $233 млн инвестиций в производственную инфраструктуру.

Новая производственная концепция будет учитываться при принятии решений, например — о распределении дефицитных автомобильных чипов. По имеющимся данным, прочих ресурсов у BMW пока достаточно для производства. Ранее представители автоконцерна сообщали, что планируют выпустить в этом году на 70 000 или даже 90 000 машин меньше, чем рассчитывали из-за дефицита полупроводников, поразившего все авторынки мира.

Дополнительно в BMW поделились планами снизить выбросы в ходе логистических операций на мюнхенском заводе в ближайшие несколько лет. Ожидается, что этого можно будет добиться благодаря более широкому использованию железнодорожного транспорта и электрических грузовиков для транспортировки автомобилей и комплектующих по территории завода и за его пределы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ДТП на Херсонщине, в котором погибли 4 человека: за рулем находился 15-летний парень (обновлено)ДТП на Херсонщине, в котором погибли 4 человека: за рулем находился 15-летний парень (обновлено)
Укрзализныця будет пускать невакцинированных граждан в поездаУкрзализныця будет пускать невакцинированных граждан в поезда
Українець побудував кабріолет зі старих холодильників: що з цього вийшло
На Львовщине в ДТП с участием легковушки и военного грузовика погибли супругиНа Львовщине в ДТП с участием легковушки и военного грузовика погибли супруги
В Украине за рулём автомобиля остановили кандидата на премию ДарвинаВ Украине за рулём автомобиля остановили кандидата на премию Дарвина
Блок рекламы


Похожие новости
ЗАЗ не будет выпускать кроссовер Odessa - “УкрАвто“ЗАЗ не будет выпускать кроссовер Odessa - “УкрАвто“
Подольско-Воскресенский мост планируют открыть к Новому году, - ГустелевПодольско-Воскресенский мост планируют открыть к Новому году, - Густелев
ЗАЗ будет выпускать новый кроссовер “Одесса“ЗАЗ будет выпускать новый кроссовер “Одесса“
Xiaomi с 2024 года начнет выпускать автомобилиXiaomi с 2024 года начнет выпускать автомобили
В этом году Чехия выпустит на 250 000 меньше машин из-за дефицита чиповВ этом году Чехия выпустит на 250 000 меньше машин из-за дефицита чипов
В 2023 году появится Peugeot 3008 нового поколенияВ 2023 году появится Peugeot 3008 нового поколения
Tesla перенесла выпуск Cybertruck на 2023 год и убрала упоминания пикапа со своего сайтаTesla перенесла выпуск Cybertruck на 2023 год и убрала упоминания пикапа со своего сайта
Новая Audi A4 появится в 2023 году – все подробностиНовая Audi A4 появится в 2023 году – все подробности
Китайский застройщик Evergrande выпустит первые электромобили в 2022 годуКитайский застройщик Evergrande выпустит первые электромобили в 2022 году
Новая Subaru Impreza появится в 2022 годуНовая Subaru Impreza появится в 2022 году
Последние новости
Подгружаем последние новости