К 2024 году BMW прекратит выпуск двигателей внутреннего сгорания на главном заводе

Автоконцерн BMW намерен прекратить производство двигателей внутреннего сгорания на предприятии в Мюнхене, являющемся главной производственной базой компании. При этом сами ДВС пока будут использоваться в выпускаемых здесь моделях. Выпуск классических двигателей продолжится на предприятиях BMW в Австрии и Великобритании.

ndtv.com

О грядущих нововведениях представитель производителя сообщил в ходе презентации полностью электрической новинки i4. Также стало известно, что к 2023 году как минимум половина производимых в Мюнхене машин будет «электрифицирована» — речь идёт о вариантах только с электродвигателями и гибридах.

По расчётам BMW, к 2030 году компания будет продавать как минимум 50 % электромобилей, но компания готова полностью отказаться от сбыта автомобилей с ДВС на отдельных региональных рынках, если их продажи запретят местные законодатели.

Электромобили i4 выпускаются на «комбинированной» сборочной линии, позволяющей производить как электромобили, так и машины с двигателями внутреннего сгорания и гибридными двигателями. Подобное нововведение обошлось компании в $233 млн инвестиций в производственную инфраструктуру.

Новая производственная концепция будет учитываться при принятии решений, например — о распределении дефицитных автомобильных чипов. По имеющимся данным, прочих ресурсов у BMW пока достаточно для производства. Ранее представители автоконцерна сообщали, что планируют выпустить в этом году на 70 000 или даже 90 000 машин меньше, чем рассчитывали из-за дефицита полупроводников, поразившего все авторынки мира.

Дополнительно в BMW поделились планами снизить выбросы в ходе логистических операций на мюнхенском заводе в ближайшие несколько лет. Ожидается, что этого можно будет добиться благодаря более широкому использованию железнодорожного транспорта и электрических грузовиков для транспортировки автомобилей и комплектующих по территории завода и за его пределы.



