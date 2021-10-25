В Тихом океане возле берегов Канады загорелся корабль с химикатами

Фото: Canadian Coast Guard/Twitter, CBC News Судно, на котором произошел пожар

Около тихоокеанского побережья Канады ночью субботы загорелось судно-контейнеровоз с химикатами "Зим Кингстон". Горение сопровождалось выбросами токсичного газа, однако, по словам властей, для людей на суше "нет никакого риска", пишет BBC.

С корабля эвакуировали 16 человек - это большая часть экипажа. Пятеро моряков остались на судне по собственному желанию для помощи в тушении пожара. О пострадавших не сообщается.

"Зим Кингстон" направлялся в Ванкувер с 52 тоннами химикатов, когда на борту внезапно случился пожар. Спасательные суда охлаждали внешнюю часть корабля, однако потушить огонь не смогли именно из-за химикатов, пишут CBC News.

Сейчас пожар преимущественно находится под контролем, наблюдается тление. Командующий федеральной службы береговой охраны Канады сообщил, что огонь полностью уничтожил несколько контейнеров.

"Мы только что поднимали вертолет береговой охраны, и большая часть огня почти потушена. Мы все еще наблюдаем тление, но не горение соседних контейнеров", - отметил Джей Джей Брикетт.

All fires produce toxic substances. Incident Command has detailed information on the chemicals that were on fire and are now smoldering in the containers onboard the #ZimKingston . pic.twitter.com/jtjhlJ1zAa — Canadian Coast Guard (@CoastGuardCAN) October 24, 2021

Компания ZIM Integrated Shipping Services, которая владеет "Зим Кингстон", сообщила, что в пятницу судно "столкнулось с очень сложными погодными условиями". По информации судовладельца, из-за волн судно накренилось, и несколько десятков контейнеров упали в воду, затем начался пожар на судне.

Власти США заявили, что у побережья штата Вашингтон в воде обнаружили около 40 контейнеров. Капитан сообщал, что в двух из них есть опасные вещества.

Напомним, что в марте контейнеровоз Ever Given на неделю заблокировал Суэцкий канал. Судно село на мель и заблокировало проход по самому короткому морскому маршруту между Европой и Азией.