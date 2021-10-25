Поездки автомобилей между регионами - COVID-документы не нужны, но есть условие

В Украине в связи с эпидемией коронавируса вступили в силу новые правила пассажирских перевозок между областями. Согласно новым правилам, при межрегиональных поездках водители и пассажиры легковых автомобилей не должны быть обязательно вакцинированы или иметь при себе документ об отрицательном тесте на COVID-19, но есть одно условие…

В частности, эта норма не распространяются на поездки между регионами на легковом автомобиле, если количество пассажиров не более пяти (без учета детей до 14 лет). При этом пассажиров может быть больше 5, если они члены одной семьи.

Нужно отметить, что теперь на межрегиональных автобусах ответственность за наличие COVID-документов несет пассажир. За их отсутствие будут штрафовать на 17 000 гривен.

Пассажирам нужно иметь COVID-сертификат о вакцинации, оформленный через "Дию", иностранный COVID-сертификат, документы о вакцинации (достаточно одной дозы вакцины), или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, которые действуют 72 часа

Напомним, в Украине с 1 ноября 2021 года изменятся разметка и дорожные знаки, правила остановки и стоянки, появятся диагональные пешеходные переходы, и общие дороги для автомобилей и велосипедистов, появится новая классификация дорог.

Одно из самых спорных нововведений - ограничение скорости за пределами населенных пунктов, которые регулируются шириной разметки.