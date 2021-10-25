Поездки автомобилей между регионами - COVID-документы не нужны, но есть условие

В Украине в связи с эпидемией коронавируса вступили в силу новые правила пассажирских перевозок между областями. Согласно новым правилам, при межрегиональных поездках водители и пассажиры легковых автомобилей не должны быть обязательно вакцинированы или иметь при себе документ об отрицательном тесте на COVID-19, но есть одно условие…

Поездки автомобилей между регионами - COVID-документы не нужны, но есть условие

В частности, эта норма не распространяются на поездки между регионами на легковом автомобиле, если количество пассажиров не более пяти (без учета детей до 14 лет). При этом пассажиров может быть больше 5, если они члены одной семьи.

Нужно отметить, что теперь на межрегиональных автобусах ответственность за наличие COVID-документов несет пассажир. За их отсутствие будут штрафовать на 17 000 гривен.

Пассажирам нужно иметь COVID-сертификат о вакцинации, оформленный через "Дию", иностранный COVID-сертификат, документы о вакцинации (достаточно одной дозы вакцины), или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, которые действуют 72 часа

Напомним, в Украине с 1 ноября 2021 года изменятся разметка и дорожные знаки, правила остановки и стоянки, появятся диагональные пешеходные переходы, и общие дороги для автомобилей и велосипедистов, появится новая классификация дорог.

Одно из самых спорных нововведений - ограничение скорости за пределами населенных пунктов, которые регулируются шириной разметки.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ДТП на Херсонщине, в котором погибли 4 человека: за рулем находился 15-летний парень (обновлено)ДТП на Херсонщине, в котором погибли 4 человека: за рулем находился 15-летний парень (обновлено)
Укрзализныця будет пускать невакцинированных граждан в поездаУкрзализныця будет пускать невакцинированных граждан в поезда
На Львовщине в ДТП с участием легковушки и военного грузовика погибли супругиНа Львовщине в ДТП с участием легковушки и военного грузовика погибли супруги
В Украине за рулём автомобиля остановили кандидата на премию ДарвинаВ Украине за рулём автомобиля остановили кандидата на премию Дарвина
Українець побудував кабріолет зі старих холодильників: що з цього вийшло
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине стоимость б/у автомобилей увеличится на 30%В Украине стоимость б/у автомобилей увеличится на 30%
На Киевщине автобус с белорусами столкнулся с грузовиком, шесть человек - в больнице (обновлено)На Киевщине автобус с белорусами столкнулся с грузовиком, шесть человек - в больнице (обновлено)
ТОП-5 самых доступных новых дизельных автомобилей в УкраинеТОП-5 самых доступных новых дизельных автомобилей в Украине
ТОП-5 автомобилей, которые быстро гниютТОП-5 автомобилей, которые быстро гниют
На парковке в Киеве сгорели пять автомобилейНа парковке в Киеве сгорели пять автомобилей
В Ужгородском районе полностью восстановили международную трассу М-25В Ужгородском районе полностью восстановили международную трассу М-25
Bosch China: дефицит чипов для автомобилей может сохраниться до конца 2022 годаBosch China: дефицит чипов для автомобилей может сохраниться до конца 2022 года
На Днепропетровщине столкнулись маршрутка и "скорая", есть 6 пострадавшихНа Днепропетровщине столкнулись маршрутка и "скорая", есть 6 пострадавших
“Укрпочта“ распродает 1600 б/у автомобилей – подробности“Укрпочта“ распродает 1600 б/у автомобилей – подробности
На трассе Киев-Одесса грузовик въехал в автобус, есть погибшие и раненыеНа трассе Киев-Одесса грузовик въехал в автобус, есть погибшие и раненые
Последние новости
Подгружаем последние новости