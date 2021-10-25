"Укрзализныця" запускает поезд Киев - Варшава после полуторагодовалого перерыва

Купить билет можно на сайте УЗ и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" запускает поезд Киев - Варшава после полуторагодовалого перерыва
Фото: Олександр Рудоманов

С 4 ноября "Укрзализныця" восстанавливает курсирования поезда №67/68 Киев - Варшава. Железнодорожное сообщение между столицами прекратилось в марте прошлого года из-за карантинных ограничений.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и в Варшаву будет прибывать в 09:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00.

В билетах указано время с учетом проведения пограничного и таможенного контроля. Купить билет можно на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

В УЗ напомнили, что с 21 октября действуют новые правила безопасных путешествий. Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий: получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19; - получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19); - отрицательный результат ПЦР-теста (действующий 72 часа с или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

Напомним, железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей было приостановлено в начале пандемии коронавирусной болезни - в марте 2020 года. В то время между Украиной и Польшей курсировали два скоростных поезда №705/716 и №715/706 Киев - Перемышль, пассажирские поезда №36 Одесса - Перемышль, №67 Киев - Варшава, №51 Львов - Вроцлав, а также беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.

"УЗ" возобновила международное сообщение с Польшей 10 октября, запустив поезд Киев - Перемышль.



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