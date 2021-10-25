Голландцы выпустили супербыструю электрическую подлодку для туристов

Компания U-Boat Worx из Нидерландов представила электрическую субмарину, которая благодаря высокой скорости и удобному управлению способна посоревноваться в быстроте с активной морской фауной и продукцией конкурентов. Разработчик утверждает, что модель Super Sub втрое быстрее средней туристической подводной лодки.

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Например, коммерческая субмарина Triton 3300/6 развивает под водой только 3 узла (5,5 км/ч), а суперобтекаемая модель DeepFlight Dragon — 4 узла (7,4 км/ч). Этого иногда недостаточно, чтобы любоваться морской жизнью — при виде «большой рыбы» морские обитатели предпочитают убраться подальше с большой скоростью.

Догнать подводную фауну и хорошо рассмотреть можно только на стремительной подводной лодке. Super Sub развивает фантастические для такого класса устройств 8 узлов (14,8 км/ч). Впрочем, большие белые акулы могут двигаться под водой втрое быстрее, не говоря уже о настоящих «мастерах» вроде рыб-парусников.

newatlas.com

Помимо двигательной установки мощностью 60 кВт и гидродинамического дизайна, Super Sub может похвастаться трёхместной кабиной-пузырём с прекрасным обзором, поддерживается автоматический контроль направления и глубины и другие умные функции. Аккумулятор ёмкостью 62 кВт·ч способен работать до 8 часов под водой без подзарядки, а если что-то пойдёт не так, как планировалось, система жизнеобеспечения будет сохранять приемлемые для жизни условия в течение 96 часов. При этом глубина погружения подлодки — не более 300 м.

newatlas.com

По данным U-Boat Worx модель Super Sub будет доступна с 2023 года и станет основной платформой для создания подводных плавательных аппаратов — планируется выпуск нескольких вариантов. Цена устройства пока неизвестна, но ожидается, что оно будет иметь очень ограниченный круг покупателей.



