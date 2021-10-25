Ответственность за перевозку без COVID-документов будут нести пассажиры, а не автоперевозчики

В железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

Ответственность за перевозку без COVID-документов будут нести пассажиры, а не автоперевозчики
Фото: slovoidilo.ua

Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, за исключением легковых автомобилей, возлагается на пассажиров.

Кабинет министров внес соответствующие изменения в постановление №1236, сообщает Министерство здравоохранения.

Изменения предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров.

Правила касаются, как и регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Эта норма не распространяется на перевозки легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Отмечается также, что перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых ковид-документов.

При перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

По-прежнему, норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяется на несовершеннолетних.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривен.

Напомним, с 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок на желтом и красном уровнях эпид-опасности.

Для проверки ковид-паспортов украинским полицейским установили на планшеты специальное программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

Также уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций. В Минздраве отметили, что если кто-то, сознательно или бессознательно, будет вносить в систему ложные сведения, "ни одно министерство не будет поддерживать медработников, которые позволяют себе такое".

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