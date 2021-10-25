До какого числа можно растаможить евробляху со скидкой?

В Украине 10 ноября 2021 года заканчивается льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации, который ввели 15 июня. Эксперты общественной организации "АвтоЕвроСила" рассказали, до какого числа на самом деле можно воспользоваться предоставленными государством льготами.

Официально льготная растаможка в Украине действует до 10 ноября. Однако, эксперты "АвтоЕвроСила" считают, что если фамилии водителя, желающего легализовать свой автомобиль, не будет в списке брокера до 5 ноября 2021 года (пятница), то воспользоваться льготной растаможкой он не успеет.

Кроме того, в "АвтоЕвроСиле" не исключают повторения ситуации 2018 года, когда тоже действовала льготная растаможка евроблях. Тогда стоимость брокерских услуг в последний день льготной растаможки стоила 1000 евро.

Напомним, еще в августе многие владельцы автомобилей на иностранной регистрации ожидали, что власти продлят льготный период растаможки, а также сделают проще сам процесс. Так, ожидалось, что разрешат таможенное оформление евроблях, которые продлевали срок ввоза при помощи перезаезда через РФ . Но этого так и не произошло. В результате десятки тысяч украинцев не смогли воспользоваться льготным периодом растаможки.

Ранее стало известно, что после 10 ноября в Украине правоохранители введут в действие операцию "Рапира". Ее суть – привлечение к ответственности владельцев автомобилей на иностранной регистрации, находящиеся в Украине с нарушением срока ввоза. Штраф составит 170 000 гривен.