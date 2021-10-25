В Украине начинаются продажи обновленного Renault Koleos

В Украине 1 ноября начнутся продажи обновленного кроссовера Renault Koleos. Он получил некоторые изменения в дизайне, в салоне и новое оборудование.

В Украине начинаются продажи обновленного Renault Koleos

В частности, у обновленного Koleos новые светодиодные передние фары и светодиодные задние фонари, новый кожаный салон, улучшенная автоматическая трансмиссия, интеллектуальная система полного привода и независимая подвеска.

В базовой комплектации обновленный Renault Koleos будет стоить 648 900 гривен. Он оснащается бензиновым двигателем мощностью 171 л.с. и 233 Нм крутящего момента, который работает вместе с автоматической коробкой передач.

Уже в базовой комплектации доступно большое количество оборудования. Например, есть несколько подушек безопасности, датчики дождя и света, защита от грязи и пыли, антигравийная защита, мультимедийная система и др.

В Украине начинаются продажи обновленного Renault Koleos

Топовая комплектация будет стоит 785 200 гривен. Она тоже оснащается бензиновым двигателем мощностью 171 л.с. и 233 Нм крутящего момента. В качестве опции доступна премиальная аудиосистема BOSE и другое оборудование.

Напомним, что Koleos выпускают с 2008 года. Сейчас автолюбителям предлагают его второе поколение (с 2016 года).

В Украине начинаются продажи обновленного Renault Koleos

Ранее стало известно, что Renault Kadjar нового, второго, поколения, который появится в продаже во второй половине 2022 года, заменит в модельной линейке Renault сразу несколько моделей.


Максимов Віталій, Тудей

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