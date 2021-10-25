С 1 ноября в Украине существенно изменятся ПДД

С 1 ноября 2021 года в Украине изменятся разметка и дорожные знаки, правила остановки и стоянки, появятся диагональные пешеходные переходы, и общие дороги для автомобилей и велосипедистов, появится новая классификация дорог. Соответствующее постановление уже утверждено Кабинетом Министров.

Одно из самых спорных нововведений - ограничение скорости за пределами населенных пунктов, которые регулируются шириной разметки.

Водители не смогут двигаться со скоростью 110 км/час, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений, не выделен разметкой 1.2 (раньше было 1.1 или 1.2). Разметки отличаются своей шириной — до 15 см и 20 см соответственно. Разница очень небольшая.

Сейчас в Украине дороги делятся на международные, национальные и региональные. С 1 ноября появится новый тип дороги - территориальный.

Кроме того, с 1 ноября будет новая компоновка дорожных знаков индивидуального проектирования, текст будет с большой буквы, появится новая форма стрелок, а для обозначения центра населенного пункта и реки предложили европейские символы.

Кроме того, указаны пропорции и расстояния между элементами, в зависимости от размера большой буквы, которая выбирается исходя из места установки знака и категории дороги.

Будет также новое обозначение диагональных пешеходных переходов, новая табличка для островков безопасности и новые знаки и таблички к дорожным знакам для развития инфраструктуры велосипедов.

Водителям следует ожидать на дорогах новые знаки. Например, 1.41 Участок концентрации дорожно-транспортных происшествий, 3.44 и 3.45 Движение указанных транспортных средств запрещено, 4.15 Конец дорожки для велосипедистов, 4.18 Смежные пешеходная и велосипедная дорожки, 4.21 Движение с использованием цепей противоскольжения, 4.22 Конец участка движения с использованием цепей противоскольжения и др.

Ранее стало известно, что к 2024 году на дорогах Украины появятся 1,5 тысячи камер фиксации нарушений ПДД.