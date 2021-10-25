Младшая версия Tesla Model X прибавила в цене $5000 и стала дороже $100 000

Минувшие выходные не прошли бесследно для потенциальных покупателей электромобилей Tesla в США — они осознали, что ждать базовых версий Model 3 и Model Y им теперь придётся дольше, а платить за них на $2000 больше. Нечто подобное произошло и с двумя старшими моделями Tesla, просто подорожание достигло $5000.

Младшая версия Tesla Model X прибавила в цене $5000 и стала дороже $100 000

Источник изображения: Tesla

В случае с обновлённым кроссовером Tesla Model X, поставки которого начались недавно, это означает, что стоимость базовой версии Long Range выросла с $99 990 до $104 990, преодолев психологически важную отметку. Ждать заказанного электромобиля придётся почти год. Более дорогая Tesla Model X Plaid по-прежнему стоит $119 990, на целых $10 000 меньше сопоставимой по характеристикам Tesla Model S Plaid. Старший вариант кроссовера прибудет к клиенту в США примерно в июле.

Седан Tesla Model S в базовой версии Long Range американским клиентам компании отныне доступен по цене $94 990, хотя ещё недавно его можно было заказать по цене $89 990., а в январе цена была ещё на $10 000 ниже. Поставки заказываемых сейчас седанов в базовой комплектации будут осуществлены к июню следующего года. Как уже отмечалось, старшая комплектация Tesla Model S Plaid сохранила цену в $129 990, и её можно получить в декабре. Идти на непопулярные меры вроде повышения цен компанию Tesla заставляют дефицит компонентов, рост цен на материалы и логистические услуги.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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