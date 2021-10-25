Китайский производитель электромобилей Xpeng представил обновлённый автопилот XPILOT 3.5

Специализирующийся на электромобилях китайский стартап Xpeng анонсировал обновление своей полуавтономной системы вождения. XPILOT 3.5 позиционируется как система помощи водителю или ADAS (Advanced Driver-Assistance System). Это программная платформа с элементами автопилота — присутствие водителя по-прежнему необходимо.

Источник: cnbc.com

В версии XPILOT 3.5 появилась функция City NGP. С её помощью машина меняет полосу движения, увеличивает или уменьшает скорость, производит обгон, а также выезжает на автостраду или съезжает с неё. Ранее система была разработана только для движения по автомагистралям, однако теперь Xpeng расширила её возможности, обеспечив езду в городских условиях. XPILOT 3.5 будет доступна в качестве обновления для электромобилей Xpeng P5 в первой половине 2022 года.

Xpeng также рассказала о системе следующего поколения XPILOT 4.0. Для работы с этой системой автопроизводитель обновил и аппаратную часть. Платформа получит несколько новых функций, в том числе парковочный ассистент. Релиз XPILOT 4.0 запланирован на первую половину 2023 года. Система позиционируется как конкурирующее решение Tesla Autopilot.

Кроме того, Xpeng выпустила новое зарядное устройство для своих электромобилей. Как заявил производитель, всего 5 минут зарядки с новым устройством обеспечат машине запас хода в 200 км.



