Второй раз с начала октября Tesla Model 3 и Model Y подорожали на $2000

Пока более дорогие Tesla Model X и Model S готовились поступить в продажу после обновления, в третьем квартале основной объём продаж пришёлся на электромобили Model 3 и Model Y, что снизило среднюю цену реализации на 6 %, но при этом компания умудрилась поднять норму прибыли на этом направлении деятельности до 30,5 %. Как это достигается, становится понятно после знакомства с обновлёнными ценами — в октябре они увеличиваются уже второй раз.

Источник изображения: Tesla

Сайт Electrek неусыпно следит за ценами и сроками ожидания заказов электромобилей Tesla на американском рынке, где реализуются машины местной сборки. В начале октября компания уже повышала цены на одну или две тысячи долларов, в зависимости от комплектации, на электромобили Model 3 и Model Y. Эта неделя завершилась аналогичным событием, но с той лишь разницей, что подорожали лишь базовые версии обоих электромобилей.

Tesla Model 3 в комплектации Standard Range Plus подорожала сразу на две тысячи долларов до $43 990. При этом сроки ожидания в рамках новых заказов увеличились до сентября 2022 года. Их можно сократить до июня, если выбрать более крупные колёсные диски. Они даже по умолчанию предлагаются в конфигураторе, тем самым подталкивая клиентов к сокращению сроков ожидания машины за счёт этой опции.

Кроссовер Tesla Model Y на американском рынке предлагается в двух комплектациях, и на этой неделе на две тысячи долларов подорожала младшая, до $56 990. Получить такой кроссовер можно к августу 2022 года, но и в этом случае срок ожидания можно сократить за счёт выбора более дорогих колёсных дисков. Интересно, что на минувшей отчётной конференции Tesla заявила о предстоящем переводе всех базовых версий электромобилей на использование LFP-аккумуляторов, которые дешевле в производстве, но в США пока не выпускаются. Мы же пока наблюдаем, как машины американской сборки дорожают впечатляющими темпами. Увеличение сроков ожидания указывает на влияние дефицита компонентов. До сих пор Tesla с ним относительно успешно справлялась. Возможно, после определённого переломного момента электромобили Tesla американской сборки вновь подешевеют. Напомним, что в Китае компания не поднимает цены на электромобили местной сборки, а у Model Y там даже есть особая более доступная версия.



