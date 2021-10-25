На какую максимальную высоту может подняться вертолёт: рекорд

 Преимущества и недостатки вертолётов известны всем, но мало кто знает, на какую максимальную высоту могут подниматься винтокрылые летательные аппараты. Рассказываем!

На какую максимальную высоту может подняться вертолёт: рекорд

Pixabay

Двигатель забравшегося на рекордную высоту вертолёта заглох из-за низкой температуры

Вертолётом принято называть винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки, у которого подъёмная и движущая силы на всех этапах полёта создаются одним или несколькими несущими винтами с приводом от одного или нескольких двигателей. Главным его достоинством является способность совершать взлёт и посадку по вертикали — вертолёт может взлететь и приземлиться в любом месте, где есть ровная площадка размером в полтора диаметра винта.

Кроме того, сильной стороной вертолёта является манёвренность: они способны к зависанию в воздухе и даже к полёту задом наперёд. Кроме того, винтокрылые машины могут перевозить груз на внешней подвеске, даже весьма громоздкий, а также выполнять монтажные работы. Основные недостатки, присущие всей винтокрылой технике, это значительно меньшая скорость полёта и повышенный удельный расход топлива.

Также к недостаткам вертолётов можно отнести и сложность в управлении. У вертолётов с реактивным приводом несущего винта резко усложняется посадка на авторотации, так как при отключении двигателей большое лобовое сопротивление гондол двигателей быстро замедляет вращение несущего винта, а также высокий шум и большая заметность от факелов двигателей. Но на какую высоту может забраться вертолёт?

Действующий с 1972 года рекорд принадлежит французскому вертолёту Aerospatiale SA 315B Lama, разработанному для высокогорных районов Индии и Непала — 12 442 метров! Правда, в ходе полёта двигатель заглох и пилот поневоле поставил еще один рекорд — самый продолжительный спуск на вертолёте в режиме авторотации. А рекорд высоты для горизонтального полёта установлен годом ранее на американском вертолёте Sikorsky CH-54 Tarhe — 11 010 метров.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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