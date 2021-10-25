Прощай, Mazda CX-3: японский кроссовер снимают с конвейера

Компания Mazda в конце 2021 года прекратит серийное производство компактного кроссовера Mazda CX-3. Причина – недостаточный спрос и смена стратегии, сообщает испанское издание Motor.es.

Прощай, Mazda CX-3: японский кроссовер снимают с конвейера

Mazda CX-3 была одной из самых ярких новинок автосалона в Лос-Анджелесе в 2014 году. Многие эксперты прогнозировали ей отличные продажи и большую популярность. Серийное производство этого кроссовера началось в 2015 году. Однако, второго поколения у него так никогда и не появится.

Боссы компании Mazda решили в конце 2021 года снять CX-3 с конвейера. В 2020 году Mazda CX-3 прекратили продавать в США, и скоро это произойдет в Европе.

Несколько недель назад Mazda рассказала о своей новой стратегии, заявив, что для Европы и Японии планируют выпустить новые CX-60 и CX-80, а для США – новые CX-70 и CX-90. Тогда же стало понятно, что в модельной линейке японского автогиганта на европейском рынке произойдут серьезные изменения.

Нужно отметить, что Mazda пока никак не прокомментировала появившуюся в электронных СМИ информацию про CX-3.

В Украине сейчас Mazda CX-3 в базовой комплектации стоит от 683 700 гривен. Она оснащается 2,0 л бензиновым двигателем, который работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность мотора – 121 л.с.

Напомним, ранее Mazda показала обновленную Mazda2.


Максимов Віталій, Тудей

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