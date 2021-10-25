В Украине водителей хотят лишать права управлять транспортом за превышение скорости

В Украине могут ужесточить наказание за превышение водителями скоростного режима, вплоть до лишения водительских прав. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект № 6214.

В Украине водителей хотят лишать права управлять транспортом за превышение скорости

Авторы законопроекта, среди них – народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский, исходят из того, что превышение скорости является самой главной причиной смертельных аварий, особенно в населенных пунктах. При этом отмечается, что все предпринимаемые меры по снижению количества ДТП, вызванных нарушением скоростного режима, не дают желаемого результата.

Поэтому предлагается ужесточить наказание водителей, которые нарушают скоростной режим.

В частности, законопроект № 6214 предусматривает введение штрафа в размере 1700 гривен, если в населенном пункте водитель превысил скорость на более чем 30 км/ч.

Если скорость превышена более чем на 50 км/ч, то предлагается лишать водителей водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев, а если на более чем 70 км/ч – на срок от 6 месяцев до 1 года.

Напомним, что сейчас за превышение скорости на 20 км/ч в населенном пункте штраф составляет 340 грн, а на более чем 50 км/ч – 3 400 грн.

Авторы законопроекта отмечают, что на фоне Европы такие штрафы являются "мизерными и малоэффективными". Так, например, в Австрии штраф за аналогичное нарушение ПДД составляет 2 000 евро.

Ранее стало известно, что к 2024 году на дорогах Украины появятся 1,5 тысячи камер фиксации нарушений ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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