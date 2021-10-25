SkyUp запустит новые рейсы из Киева и Одессы

Частная украинская авиакомпания SkyUp запланировала амбициозный шаг. Авиалайнеры лоукостера будут совершать новые рейсы из Киева и Одессы в направлении, которое ранее компанией освоено не было.

Лоукостер SkyUp намерен запустить новые рейсы из Киева и Одессы: куда украинцы смогут летать по бюджетной стоимости

SkyUp подал заявку на разрешение совершения авиарейсов из аэропортов Киева и Одессы в Тель-Авив (Израиль). Ожидается, что еженедельно будет совершаться до четырех рейсов. Окончательное решение специальная комиссия регулятора должна принять в ходе заседания 28 октября 2021 года.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день свободных квот на авиарейсы из Украины в Тель-Авив нет, поэтому, чтобы предоставить право на осуществление полетов на данном маршруте SkyUp, его должны сначала отобрать у другой авиакомпании.

Лоукостер SkyUp намерен запустить новые рейсы из Киева и Одессы: куда украинцы смогут летать по бюджетной стоимости

Предположительно, на заседании комиссии 28 октября текущего года в ходе рассмотрения заявки SkyUp должны будут аннулировать соответствующие права авиакомпании Yanair, которая осуществляет перевозки по маршрутам Киев-Тель-Авив и Одесса-Тель-Авив. Причиной такого решения послужило то, что указанная компания не использовала данные права в течение года.

Напомним, ранее SkyUp запустил рейсы из Украины на Занзибар и в Зальцбург. В компании озвучили цены на билеты и условия въезда.


Шевченко Лилия, Тудей

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