Opel сделает кроссовер из Opel Astra

В 2022 году в продаже может появиться кроссовер Opel Astra, сообщает Carscoops. В Сети показали, как может выглядеть эта новинка.

Opel сделает кроссовер из Opel Astra

Утверждается, что Opel Astra Cross имеет кодовое заводское название OV54. Этот кроссовер должен будет конкурировать с такими моделями, как, например, Volkswagen Golf Alltrack, Toyota Corolla Trek и Ford Focus Active Wagon. Учитывая, что большинство кроссоверов C-сегмента (кроме Kia XCeed и Ford Focus Active) созданы на базе универсалов, то, скорее всего, Opel тоже пойдет по этому пути.

По слухам, Astra Cross будет построена на базе Astra Sports Tourer. Она получит увеличенный дорожный просвет, новую подвеску, пластиковый обвес. То есть изменения будут примерно такими же, как у Insignia Country Tourer.

Opel сделает кроссовер из Opel Astra

Некоторые эксперты считают, что Opel может поступить иначе. Предполагается, что Astra Cross создадут на базе стандартного хэтчбека Astra, точно так, как компания Toyota сделала Corolla Cross на базе хэтчбека Corolla. Но на это понадобятся большие инвестиции. Вряд ли боссы компании Opel пойдут на это, учитывая, что в модельной линейке этого автопроизводителя уже есть кроссоверы Mokka, Crossland и Grandland.

В любом случае, Astra Cross получит такие же силовые агрегаты, как и стандартная Astra. Также не исключено появление полностью электрической версии.

Напомним, ранее эксперты составили ТОП-5 кроссоверов, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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