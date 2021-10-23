Пункты вакцинации против ковида откроют на железнодорожных вокзалах всех областных центров

Сегодня такие пункты начали действовать на вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя.

Пункты вакцинации против коронавируса откроют на железнодорожных вокзалах во всех областных центрах.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Сегодня такие пункты начали действовать на вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя.

С 25 октября пункты вакцинации начнут работать на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Николаеве, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах и Раздельном.

"Путешествия должны быть безопасными. Совместно с Минздравом мы разворачиваем пункты вакцинации в ключевых транспортных хабах страны: вокзалах, аэропортах, автовокзалах, крупнейших почтовых отделениях. Пункты вакцинации уже действуют на 10 вокзалах, сегодня еще добавятся Мариуполь и Ивано-Франковск, с понедельника откроется центр вакцинации в аэропорту Борисполя", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он добавил, что только за двое суток удалось обнаружить около 300 инфицированных лиц, которые должны были садиться в поезд.

По словам и.о. члена правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского, пункты вакцинации, которые Укрзализныця начала открывать на вокзалах с 21 октября, пользуются популярностью у населения. "По состоянию на сегодняшнее утро в наших пунктах было сделано более 2 тыс. прививок. Кроме того, они удобны для жителей городов, поскольку, как правило, вокзалы находятся в местах с удобной транспортной развязкой", - отметил он.

Также в компании продолжается вакцинация работников, в первую очередь тех, которые контактируют с клиентами. "Сейчас уже вакцинированы 30% проводников, в ближайшее время эта цифра будет увеличена вдвое", - резюмировал Александр Перцовский.

Отметим, ранее такие пункты были открыты на железнодорожных вокзалах Киева (2 пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Нежина, Коростеня, Ровно, Хмельницкого и Ужгорода.

Также на 10 железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19: Киев , Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Здесь невакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тест и получить справку, которая в случае отрицательного результата будет основанием для посадки в поезд.

Эта услуга для пассажиров, имеющих билет на поезд, стоит 350 грн. С начала функционирования пунктов - 21 октября - было сделано более 4 тыс. тестов.

Напомним, 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок. Согласно этим правилам, кроме билета на поезд и документа, удостоверяющего личность, пассажиры должны иметь с собой:

документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19 (сертификат о вакцинации может быть либо бумажный, или созданный в приложении "Дия")

или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена к коронавирусу SARS-CoV-2, действующий 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

Такие же требования касаются пассажиров межобластных автобусных маршрутов.