В Украине стоимость б/у автомобилей увеличится на 30%

В 2022 году в Украине стоимость б/у автомобилей может увеличиться на 25-30%. Такой прогноз сделал глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, передает UBR.ua.

В Украине стоимость б/у автомобилей увеличится на 30%

По его словам, в Европе из-за глобального дефицита микрочипов образовались очереди на новые автомобили. Это привело к тому, что увеличилась стоимость б/у автомобилей на 25-30% (европейцы стали чаще их покупать). В 2022 году эти автомобили начнут привозить в Украину.

В 2021 году в Украину ввезли около 500 тысяч б/у автомобилей, и их еще не все продали. Эксперты считают, что когда продадут все завезенные ранее подержанные машины, тогда начнется повышение цен.

Назаренко говорит, что стоимость б/у автомобилей в Украине заметно увеличится уже через несколько месяцев – в начале 2022 года.

В 2021 году в Украине увеличились продажи не только б/у автомобилей, но и новых машин. Так, например, за первые девять месяцев 2021 года украинцы купили около 76 100 новых автомобилей. Это на 26% больше, чем за такой же период 2020 года.

Напомним, что в Украине с 15 июня 2021 года действует льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Он закончится 10 ноября 2021 года, после чего полиция начнет штрафовать нарушителей правил ввоза на 170 000 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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