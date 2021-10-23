В Украине стоимость б/у автомобилей увеличится на 30%

В 2022 году в Украине стоимость б/у автомобилей может увеличиться на 25-30%. Такой прогноз сделал глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, передает UBR.ua.

По его словам, в Европе из-за глобального дефицита микрочипов образовались очереди на новые автомобили. Это привело к тому, что увеличилась стоимость б/у автомобилей на 25-30% (европейцы стали чаще их покупать). В 2022 году эти автомобили начнут привозить в Украину.

В 2021 году в Украину ввезли около 500 тысяч б/у автомобилей, и их еще не все продали. Эксперты считают, что когда продадут все завезенные ранее подержанные машины, тогда начнется повышение цен.

Назаренко говорит, что стоимость б/у автомобилей в Украине заметно увеличится уже через несколько месяцев – в начале 2022 года.

В 2021 году в Украине увеличились продажи не только б/у автомобилей, но и новых машин. Так, например, за первые девять месяцев 2021 года украинцы купили около 76 100 новых автомобилей. Это на 26% больше, чем за такой же период 2020 года.

Напомним, что в Украине с 15 июня 2021 года действует льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Он закончится 10 ноября 2021 года, после чего полиция начнет штрафовать нарушителей правил ввоза на 170 000 гривен.