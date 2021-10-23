Украинские водители стали чаще попадать в ДТП

По данным патрульной полиции, за первые девять месяцев 2021 года в Украине произошло 137 286 ДТП. Это на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Украинские водители стали чаще попадать в ДТП

Больше всего ДТП с января по сентябрь (включительно) 2021 года произошло в Киеве – 32 989 (+19,1%), Киевской области – 12 541 (+24,2%), Одесской области – 12 223 (+9%) и в Днепропетровской области – 10 773 (+19%).

Реже всего дорожные аварии происходили в Луганской, Кировоградской, Черниговской и Черновицкой областях.

Но при этом стало меньше ДТП со смертельным исходом. Так, за первые девять месяцев 2021 года в Украине произошло 18 032 ДТП, в которых погибли люди. Это на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

За девять месяцев 2021 года на украинских дорогах погибли 2 225 человек (-10,4%), а еще 22 200 человек получили травмы (-6,3%).

Увеличение количества дорожных аварий и снижение количества смертей на дорогах произошло на фоне введения в Украине системы автофиксации камер нарушений ПДД. Сейчас в нашей стране за соблюдением водителями скоростного режима следят уже 218 камер автофиксации. К 2024 году их, как обещает полиция, станет гораздо больше – 1,5 тысячи.

Напомним, ранее полиция назвала самые частые причины, из-за которых в Украине происходят дорожные аварии.


Максимов Віталій, Тудей

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