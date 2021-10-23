Дефицита не будет: в Украину прибыло судно с тысячами авто

Дефицит новых автомобилей в Украине, вызванный глобальной нехваткой микрочипов, в ближайшее время станет не таким острым, как раньше. Дело в том, что в порт Черноморска прибыло судно Neptune Odyssey с новыми машинами, сообщила пресс-служба порта "Черноморск".

Дефицита не будет: в Украину прибыло судно с тысячами авто

В сообщении говорится, что судно Neptune Odyssey разгрузили в Черноморске всего за два дня, 19-20 октября. В Украину доставили 2 482 новых автомобиля разных брендов. По данным некоторых СМИ, среди них есть и несколько десятков кроссоверов Mitsubishi Eclipse Cross нового поколения.

Выгрузку автомобилей планировали завершить за 48 часов, но в конечном итоге это сделали раньше – за 39 часов. Впервые в работе задействовали докеров и водителей автобазы.

Нужно отметить, что в то время как американские б/у автомобили, которые покупают украинцы на онлайн-аукционах, доставляют в контейнерах. Новые машины возят на платформах.

К сожалению, этих автомобилей все-таки недостаточно. В Украине в последнее время образовался дефицит некоторых новых автомобилей, так как автопроизводители вынуждены снижать производство из-за глобального дефицита микрочипов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за первые девять месяцев 2021 года продали около 76 100 новых автомобилей. Это на 26% больше, чем за такой же период 2020 года.


Максимов Віталій, Тудей

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