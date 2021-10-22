В первый день действия новых правил 175 пассажиров не пустили в поезда из-за отсутствия документов

Для урегулирования ситуаций к поездам 25 раз вызывались представители Национальной полиции.

За первые сутки действия новых правил проезда к поездам не допущено 175 пассажиров из-за отсутствия ковид-сертификатов или тестов.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

"По состоянию на 9:00 22 октября 2021 года из-за отсутствия надлежащих документов не допущено к поездам 175 пассажиров. Для урегулирования ситуаций к поездам 25 раз вызывались представители Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Вчера в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения относительно пассажирских перевозок. В "Укрзализныце" напомнили, что теперь, кроме билета на поезд и документа, удостоверяющего личность, пассажиры должны иметь с собой:

документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19 (сертификат о вакцинации может быть либо бумажный или созданный в приложении «Дия»);

или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

В случае отсутствия этих документов пассажиры могут сделать экспресс-тесты на COVID-19 на 10 железнодорожных вокзалах: Киев , Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). В случае отрицательного теста пассажиры смогут сесть в поезд. Стоимость такого тестирования для лиц, имеющих билет на поезд - 350 грн. Со вчерашнего дня здесь было сделано более 1500 тестов, из которых 30 оказались положительными.

Напомним, 11 октября Кабинет Министров ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности. Как у водителей, так и у пассажиров будут требовать наличие документов, подтверждающих их COVID-безопасность.

21 октября новые правила межрегиональных перевозок вступили в силу. Также на вокзалах начали открывать пункты вакцинации и тестирования на COVID-19.