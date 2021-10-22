Ляпы случаются даже у великих: названы самые неудачные модели BMW

Немецкая компания BMW знаменита своими качественными автомобилями, однако были в истории производителя и не самые удачные модели. О них расскажет «Твоя Машина» .

В 1993 году на женевском автосалоне компания презентовала BMW Z13. Машина выделялась необычным дизайном, причем как снаружи, так и внутри. Так, в салоне было установлено три кресла – водительское располагалось по центру.

Модель Isetta выпускалась по лицензии итальянской марки ISO. Особенностью автомобиля стала посадка спереди. Под капотом находился мотор мощностью 12 л.с. и объемом 245 кубов.

BMW Z22, помимо внешности, удивлял и оснащением. Модель стала первой попыткой компании создать минивэн.

BMW UR Roadster своим необычным экстерьером чем-то напоминает старые спорткары.

Больше всего выделяется BMW Z1 Coupe. Внедорожное купе получило «уезжающие» двери, перед от e38 и «уплывающие» фары.