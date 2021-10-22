Ляпы случаются даже у великих: названы самые неудачные модели BMW

Немецкая компания BMW знаменита своими качественными автомобилями, однако были в истории производителя и не самые удачные модели. О них расскажет «Твоя Машина».

В 1993 году на женевском автосалоне компания презентовала BMW Z13. Машина выделялась необычным дизайном, причем как снаружи, так и внутри. Так, в салоне было установлено три кресла – водительское располагалось по центру.

Модель Isetta выпускалась по лицензии итальянской марки ISO. Особенностью автомобиля стала посадка спереди. Под капотом находился мотор мощностью 12 л.с. и объемом 245 кубов.

BMW Z22, помимо внешности, удивлял и оснащением. Модель стала первой попыткой компании создать минивэн.

BMW UR Roadster своим необычным экстерьером чем-то напоминает старые спорткары.

Больше всего выделяется BMW Z1 Coupe. Внедорожное купе получило «уезжающие» двери, перед от e38 и «уплывающие» фары.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Ровно нетрезвые братья-близнецы пытались угнать маршрутку с пассажирамиВ Ровно нетрезвые братья-близнецы пытались угнать маршрутку с пассажирами
В Украине за рулём автомобиля остановили кандидата на премию ДарвинаВ Украине за рулём автомобиля остановили кандидата на премию Дарвина
Українець побудував кабріолет зі старих холодильників: що з цього вийшло
На границе Украины образовались очереди из евробляхНа границе Украины образовались очереди из евроблях
На Львовщине в ДТП с участием легковушки и военного грузовика погибли супругиНа Львовщине в ДТП с участием легковушки и военного грузовика погибли супруги
Блок рекламы


Похожие новости
Названы самые технологичные автомобильные бренды 2021 годаНазваны самые технологичные автомобильные бренды 2021 года
В продаже скоро появится кроссовер за $8000В продаже скоро появится кроссовер за $8000
Названы самые популярные автомобили ЗАЗ в сентябреНазваны самые популярные автомобили ЗАЗ в сентябре
Названы самые популярные в Украине новые кроссоверы и SUVНазваны самые популярные в Украине новые кроссоверы и SUV
7 необычных внедорожников, о существовании которых вы можете даже не догадываться7 необычных внедорожников, о существовании которых вы можете даже не догадываться
Даже самолёты стоят дешевле: ТОП-5 самых дорогих раритетных автоДаже самолёты стоят дешевле: ТОП-5 самых дорогих раритетных авто
Самые безопасные автомобили для пассажиров - составлен рейтингСамые безопасные автомобили для пассажиров - составлен рейтинг
В Украине увеличились продажи новых машин: названы лидерыВ Украине увеличились продажи новых машин: названы лидеры
Самые красивые автомобили: CisitaliaСамые красивые автомобили: Cisitalia
Обновленная Mazda CX-5: названы главные измененияОбновленная Mazda CX-5: названы главные изменения
Последние новости
Подгружаем последние новости