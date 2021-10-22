Новый Kadjar заменит сразу несколько моделей Renault

Renault Kadjar нового, второго, поколения, который появится в продаже во второй половине 2022 года, заменит в модельной линейке Renault сразу несколько моделей. Об этом сообщает чешский журнал RNews.

Новый Kadjar заменит сразу несколько моделей Renault

Правда, новый Kadjar будет не прямым, а косвенным наследником пяти моделей французского автогиганта. В частности, он должен будет в некоторой степени заменить такие модели, как, например, Renault Koleos, Espace, Talisman.

Нужно отметить, что новый Kadjar может получить новое название. Правда, пока этот вопрос еще не совсем понятен. Не исключено, что название Kadjar сохранится в модельной линейке Renault.

Новый Kadjar заменит сразу несколько моделей Renault

По словам вице-президента Renault по инженерным вопросам Жиля Ле Борна, французский автогигант уже начал разрабатывать на платформе CMF-EV новый электрический кроссовер. Он и должен стать заменой Kadjar первого поколения.

Этот паркетник по своим размерам будет больше, чем Megane E-Tech Electric. А вот электрические силовые установки у них будут примерно одинаковыми. Но, скорее всего, у Kadjar нового поколения будет более мощная силовая установка в топовой комплектации, как и более емкая батарея.

В Украине сейчас Renault Kadjar стоит от 663 900 гривен. Он оснащается 1,5 л дизельным двигателем мощностью 110 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Новый Kadjar заменит сразу несколько моделей Renault

Напомним, ранее в Индии Renault начал выпускать новый бюджетный кроссовер.


Максимов Віталій, Тудей

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