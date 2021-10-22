Полицейским запретили останавливать водителей “для профилактики“

В Украине полицейские часто останавливают автомобили, объясняя водителям, что они это делают "для профилактики". А потом находят причину для штрафа. Но, оказывается, правоохранители не имеют право останавливать водителей "для профилактики", сообщила в Facebook Ассоциация автомобильного транспорта и инфраструктуры Украины.

Полицейским запретили останавливать водителей “для профилактики“

К такому решению пришел суд по одному из исков, которые подают украинские водители.

Все началось с того, что патрульные полицейские остановили водителя и предложили ему предъявить документы. Однако, он попросил правоохранителей вначале назвать причину остановки. Ему сообщили, что причина остановки - "для профилактики".

После этого водитель отказался показывать водительское удостоверение, объяснив патрульным, что в украинском законодательстве нет такой причины для остановки машин. В результате на него составили административный протокол со штрафом в 425 гривен – по части 1 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Водитель оспорил штраф в суде, который встал на его сторону. Выяснилось, что в перечне оснований для остановки транспортных средств полицией нет основания с целью "профилактики".

Напомним, ранее юристы рассказали, когда полицейские могут "осматривать поверхностно" автомобиль.


Максимов Віталій, Тудей

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