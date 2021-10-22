Hyundai показал свой новый кроссовер

Компания Hyundai показала тизеры обновленного кроссовера Hyundai Creta. Эту новинку официально представят до конца 2021 года.

Hyundai показал свой новый кроссовер

Creta текущего поколения появилась в 2019 году, но южнокорейский автогигант уже спешит ее обновить. По слухам, это сделано из-за того, что не всем понравился дизайн этого кроссовера.

Поэтому обновленная Creta получит полностью переработанную переднюю часть, в стиле новых Tucson и пикапа Santa Cruz. Главным элементом дизайна будет безрамочная решетка радиатора с интегрированными в нее ячейками ходовых огней.

Некоторые изменения произойдут и в дизайне задней части, но не такие серьезные, как в передней части.

В салоне будет обновленная информационно-развлекательная система с 8-дюймовым дисплеем. В топовых комплектациях будет система помощи водителю ADAS.

Hyundai показал свой новый кроссовер

В линейке двигателей никаких изменений не предвидится. Покупателям предложат версии с 1,5-литровыми бензиновым и дизельным агрегатами мощностью 115 л.с., с 1,4-литровой турбочетверкой мощностью 140 л.с. Базовая коробка передач – механическая.

Размеры обновленной Hyundai Creta останутся прежними, но в салоне появится третий ряд кресел. Будет ли из-за этого тесно в салоне – станет известно после дебюта новой Creta.

Напомним, ранее в Сети показали новый большой кроссовер Hyundai.


Максимов Віталій, Тудей

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