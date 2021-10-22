Центры вакцинации от COVID-19 работают уже на 10 железнодорожных вокзалах

За первые сутки действия новых правил междугородных перевозок в поезда не допустили 175 человек.

Центры вакцинации от COVID-19 работают уже на 10 железнодорожных вокзалах
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Еще в трех железнодорожных вокзалах сегодня открылись центры вакцинации против COVID-19. Таким образом, бесплатно привиться можно уже на 10 вокзалах.

Как сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", центры вакцинации 22 октября открыли на вокзалах в Ровно, Хмельницком и Ужгороде. С 23 октября планируется развернуть пункт прививки еще на вокзале в Киеве.

Как сообщалось, 21 октября - первый день введения новых правил безопасных перевозок - такие пункты открылись на семи вокзалах: Киев (2 пункта), Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Нежин и Коростень.

Также на десяти железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирование на COVID-19: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Здесь невакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тест и получить справку, что в случае отрицательного результата будет основанием для посадки в поезд. Эта услуга для пассажиров, имеющих билет на поезд, стоит 350 грн.

По данным "Укрзализныци", за первые сутки действия новых правил междугородных перевозок к поездам не допустили 175 человек, которые не имели документов в подтверждение COVID-безопасности.

Для урегулирования ситуаций к поездам 25 раз вызывались представители Национальной полиции.

Напомним, со вчерашнего дня вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок. Согласно им, кроме билета на поезд и документа, удостоверяющего личность, пассажиры должны иметь с собой:

  • документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

  • или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19 (сертификат о вакцинации может быть либо бумажный или созданный в приложении "Дия")

  • или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

Такие же требования касаются пассажиров межобластных автобусных маршрутов.

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