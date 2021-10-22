В Бердянске водитель получил необычный штраф

В Запорожской области патрульные полицейские оштрафовали водителя за то, что он незаконно использовал на своем автомобиле полицейскую символику. В Украине очень редко штрафуют автомобилистов за то, что их автомобили похожи на полицейские служебные машины.

Необычный автомобиль патрульные полицейские заметили в Бердянске. На кузове ВАЗ-2106 была надпись, свидетельствующая, что он якобы относится к служебным полицейским автомобилям. Также на кузове была и другая полицейская символика.

Водителем оказался местный житель 1999 года рождения. Он пояснил, что не знал об административной ответственности, которая предусмотрена за незаконное использование названия и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.

В результате проверки в отношении водителя полицейские составили протокол по ч.1 ст.184-3 (Незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф по этой статье – от 1 до 2 тысяч необлагаемого налогом минимума доходов граждан.

Напомним, ранее стало известно, в каком случае можно не платить штраф за превышение скорости.