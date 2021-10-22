На Киевщине автобус с белорусами столкнулся с грузовиком, шесть человек - в больнице (обновлено)

Возле города Обухов в Киевской области произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Внимание! Автопроисшествие на 51 км автодороги Киев - Знаменка. Сегодня около 15:00 вблизи города Обухов произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Возможно затруднение движения в направлении Кагарлык.

Подробности аварии не сообщаются, однако, судя по фото, в результате ДТП автобус с пассажирами перевернулся.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Обновлено. Как сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, в автобусе находились 17 граждан Беларуси.

По предварительной информации, автобус, в котором находились 17 граждан Республики Беларусь , двигался в направлении Киева , и не пропустил движущийся грузовик. В результате произошло столкновение, во время которого автобус перевернулся.

В результате аварии есть пострадавшие. По информации правоохранителей, шесть пассажиров автобуса доставили в больницу.

Напомним, 20 октября на трассе Киев-Одесса столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля, трое людей погибли.