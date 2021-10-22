На железнодорожном вокзале Киева вакцинировали 193 человека

На вокзале развернуты два пункта вакцинации.

На железнодорожном вокзале Киева вакцинировали 193 человека

По состоянию на 19 часов на вокзале "Киев Пассажирский" вакцинировались 193 человека. Об этом сообщает корреспондент LB.ua, который находится на железнодорожном вокзале столицы.

"Тот, кто вызвался вакцинироваться, но не успевал по времени, мы после вакцинации на вокзале отправляли таких пассажиров следующими поездами. Но это не всегда такое будет и только для тех, кто вакцинировался. Сегодня наши сотрудники работают с 5 утра, за что я им благодарен", - рассказал LB.ua руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский.

На вокзале развернуты 2 пункта вакцинации - на 1-й платформе и на 14-й платформе к аэропорту "Борисполь".

Также развернуты 2 пункта тестирования: первый расположен в холле вокзала "Киев-пассажирский", второй - между вокзалом "Южный" и 14 путем. Стоимость тестирования - 350 грн. Около 5 человек отказали в вакцинации, так как они были пьяными.

Проводникам раздали алгоритм действия - как выглядят сертификаты, чтобы избежать путаницы и попыток пассажиров обойти ограничения.

Известно по крайней мере об одном конфликте, который произошел из-за новых правил пассажирских перевозок: в поезде сообщением Киев-Рахов пассажир толкнул проводника и прошел в вагон. На место вызвали полицию. Мужчину сняли с поезда.

О других конфликтах с участием пассажиров пока неизвестно. Поездные бригады говорят, что готовились к худшей ситуации.

Проводники выходят в рейс с вакцинацией или с тестами. Известно о том, что небольшая часть пассажиров из-за новых правил сдала билеты. Вместе с тем поезда отправляются в рейсы преимущественно заполненные.

Напомним, 11 октября Кабинет Министров ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности. Как у водителей, так и у пассажиров будут требовать наличие документов, подтверждающих их COVID-безопасность.

Сегодня, 21 октября, новые правила межрегиональных перевозок вступили в силу. также сегодня на вокзалах начали открывать пункты вакцинации и тестирования на COVID-19. За первую половину суток 18 пассажиров не пустили в поезда из-за отсутствия ковид-сертификатов или тестов.

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