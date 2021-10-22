На железнодорожных вокзалах Украины вакцинировали 500 человек, 30 не допустили к поездке и одного сняли с рейса
Прививочные пункты с сегодняшнего дня работают на семи вокзалах.
На железнодорожных вокзалах Украины вакцинировались против коронавируса около 500 человек.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Пункты вакцинации отныне работают на семи вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Нежин и Коростень. В частности, на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве уже работают два пункта вакцинации.
Лидируют по количеству прививок пункты, расположенные в Киеве. Здесь по состоянию на 17 часов было вакцинировано 133 человека, на Львовском вокзале - 91 человек, Днепропетровском - 88 человек, остальные - на других вокзалах.
Пункты вакцинации в Киеве работают круглосуточно, на других вокзалах - по гибкому графику, его можно уточнить на месте.
Развернутые центры экспресс-тестирования на всех вокзалах работают круглосуточно. Отмечается, что по состоянию на 17:00 протестирована почти тысяча пассажиров, у семи из них результат оказался положительным.
Также в УЗ сообщили, что из-за отсутствия необходимых ковид-документов к поездке по состоянию на 17:00 не допустили 30 пассажиров и одного пассажира сняли с рейса. Четыре раза железнодорожники были вынуждены вызывать представителей Национальной полиции для урегулирования ситуации.
Напомним, 11 октября Кабинет Министров ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности. Как у водителей, так и у пассажиров будут требовать наличие документов, подтверждающих их COVID-безопасность.
Сегодня, 21 октября, новые правила межрегиональных перевозок вступили в силу. также сегодня на вокзалах начали открывать пункты вакцинации и тестирования на COVID-19. За первую половину суток 18 пассажиров не пустили в поезда из-за отсутствия ковид-сертификатов или тестов.