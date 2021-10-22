На железнодорожных вокзалах Украины вакцинировали 500 человек, 30 не допустили к поездке и одного сняли с рейса

На железнодорожных вокзалах Украины вакцинировались против коронавируса около 500 человек.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Пункты вакцинации отныне работают на семи вокзалах: Киев , Харьков, Одесса, Днепр, Нежин и Коростень. В частности, на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве уже работают два пункта вакцинации.

Лидируют по количеству прививок пункты, расположенные в Киеве . Здесь по состоянию на 17 часов было вакцинировано 133 человека, на Львовском вокзале - 91 человек, Днепропетровском - 88 человек, остальные - на других вокзалах.

Пункты вакцинации в Киеве работают круглосуточно, на других вокзалах - по гибкому графику, его можно уточнить на месте.

Развернутые центры экспресс-тестирования на всех вокзалах работают круглосуточно. Отмечается, что по состоянию на 17:00 протестирована почти тысяча пассажиров, у семи из них результат оказался положительным.

Также в УЗ сообщили, что из-за отсутствия необходимых ковид-документов к поездке по состоянию на 17:00 не допустили 30 пассажиров и одного пассажира сняли с рейса. Четыре раза железнодорожники были вынуждены вызывать представителей Национальной полиции для урегулирования ситуации.

Напомним, 11 октября Кабинет Министров ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности. Как у водителей, так и у пассажиров будут требовать наличие документов, подтверждающих их COVID-безопасность.

Сегодня, 21 октября, новые правила межрегиональных перевозок вступили в силу. также сегодня на вокзалах начали открывать пункты вакцинации и тестирования на COVID-19. За первую половину суток 18 пассажиров не пустили в поезда из-за отсутствия ковид-сертификатов или тестов.