Ржавый 50-летний автомобиль продают по цене суперкара: чем он ценен

Совсем недавно в Крыму был найден раритетный туристический автобус Ikarus 55 Lux 1972 года, стоимостью 225 тыс. долларов.

Выяснилось, что столь высокая цена за ржавый Ikarus не на ходу объясняется редкостью модели, передаёт «Твоя Машина». Хотя с 1955 по 1973 годы в Венгрии выпустили 7,5 тыс. автобусов, но до наших дней дошли единицы. Большинство из них эксплуатировались в СССР, а после были списаны и порезаны на металл в 80-х годах.

Данный экземпляр развозил людей в Ялте и проехал всего 163 тыс. км. Общее состояние автобуса оставляет желать лучшего, но на нем имеются практически все оригинальные детали. В салоне установлено 32 сидения с родной обивкой в неплохом состоянии.

Стоит отметить, что Lux – самая дорогая версия туристического Ikarus 55. Она отличается более комфортабельным салоном с мягкими креслами и 170-сильной модификацией 8,3-литрового дизеля Csepel.

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